Auf Harald Glööckler (56) wartet eine ganz besondere Herausforderung! In der Öffentlichkeit zeigt sich der Modeschöpfer stets mit perfekt gestyltem Haar und Bart – auch das ein oder andere funkelnde Steinchen darf am Outfit des Designers nicht fehlen. Alles Begebenheiten, die bei Haralds nächstem TV-Auftritt möglicherweise zu kurz kommen könnten. Der Exzentriker zieht 2022 nämlich ins Dschungelcamp. In einem aktuellen Interview verriet Harald nun, dass er schon voller Vorfreude ist!

"Der Dschungel wird mich als Person weiterbringen und auch insgesamt an meine Grenzen führen", vermutete Harald gegenüber Bild. Dabei ist sich der gebürtige Maulbronner sicher, während seines Aufenthalts einen Wandel durchzumachen: "Ich glaube, ich werde völlig anders rausgehen, als ich reingehe!" Harald spricht sogar von einer Art "Bewusstseinserweiterung". "Andere gehen zur Kur, ich gehe zu RTL", scherzte der 56-Jährige.

Doch wie kann man sich Harald im TV-Urwald vorstellen? "Auf dem roten Teppich bin ich vielleicht der glitzernde Modekönig. Im Dschungel werde ich eher der buddhistische Mönch sein", stellte Harald klar. Zwischen Insekten und Co. möchte der Unternehmer ruhig bleiben und zu sich selbst finden.

Getty Images Harald Glööckler bei der Premiere von "Fünf Freunde 4"

ActionPress Harald Glööckler, Modedesigner

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

