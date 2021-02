Ende Januar wurde bekannt gegeben, dass neben dem Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlovic (26) auch Lucas Cordalis (53) und Harald Glööckler (55) im kommenden Jahr mit ins Dschungelcamp einziehen werden. Schon vor rund einer Woche hatte der Designer diesbezüglich erklärt, dass er vor seinem Flug nach Australien noch einiges an sich machen lassen wolle. Jetzt verriet Harald, wie genau er sich auf seine Zeit im australischen Busch vorbereitet!

"Ich bin gerade dabei, einen ganzen Stab an Leuten zusammenzustellen. Von Social-Media-Beratern über Personaltrainer, Ärzte, Ernährungsberater, Mentaltrainer und Schönheitschirurgen ist alles dabei. Ich bin ein Perfektionist", erklärte der Exzentriker bei einem Hausbesuch gegenüber Guten Morgen Deutschland. Für seine Teilnahme an der beliebten TV-Show trainiere er schon jetzt wie ein Verrückter: "Ich möchte einfach richtig toll aussehen", betonte er in dem Interview und gab zu verstehen, dass er schon im Vorhinein wirklich alles dafür gebe, um sich in rund einem Jahr im Dschungel die Krone aufsetzen lassen zu können.

Der Grund für seine starke Verwandlung in den letzten Jahren liege in seiner Kindheit: "Ich wollte einen Schnitt machen, ich wollte eine andere Person werden", erklärte Harald im Gespräch weiter und verriet, dass er deshalb eine Kunstfigur aus sich gemacht habe.

Anzeige

ActionPress Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler beim Grand Prix Ball in Baden-Baden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de