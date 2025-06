Gülcan Kamps' "My Style Rocks"-Ausstieg wirft Fragen auf

Gülcan Kamps (42) hat überraschend ihr Engagement bei der TV-Show "My Style Rocks" beendet. Die Moderatorin verkündete ihren Abschied in einem knappen Instagram-Post: "Meine Lieben, auf eigenen Wunsch habe ich mein Engagement bei 'My Style Rocks' beendet. Ich wünsche dem Team alles Gute." Sie war lediglich eine Staffel Teil des Formats; die Gründe für ihren plötzlichen Ausstieg ließ sie unkommentiert. Fans und Show-Kollegen spekulieren jedoch bereits, was hinter ihrem Rückzug stecken könnte.

In den Kommentaren zu ihrem Beitrag finden sich aufschlussreiche Hinweise. Einige Nutzer, die offenbar hinter den Kulissen tätig waren, gratulierten ihr zu dieser Entscheidung und deuteten schlechte Arbeitsbedingungen an. Aussagen wie "Jeder, der vor Ort war, versteht das – Arbeitsbedingungen etc. lassen ja zu wünschen übrig" und der Hinweis, dass auch andere Teilnehmer wie Andreas Wendt und möglicherweise Larissa Marolt (32) die Sendung verlassen haben könnten, zeichnen ein unvorteilhaftes Bild der Show. Zudem äußerte ein Follower Kritik an Harald Glööckler (60), der Teil des Formats ist, und vermutete, sein Verhalten könnte eine Rolle bei Gülcans Entscheidung gespielt haben.

Die Moderatorin, die bei "My Style Rocks" nach längerer Zeit erstmals wieder in einer festen TV-Produktion zu sehen war, hatte zuvor vor allem durch ihre lockere und charmante Art als Viva-Ikone Bekanntheit erlangt. Abseits der TV-Landschaft widmet sich Gülcan Kamps inzwischen auch dem Unternehmertum. Ihr Abschied aus der Show kommt nach der Ankündigung, dass Verena Kerth die Moderation übernehmen soll. Fans hoffen nun, die Moderatorin bald in einem neuen, passenderen Format zu sehen, in dem ihre Qualitäten besser zur Geltung kommen.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Larissa Marolt und Harald Glööckler bei "My Style Rocks"

Instagram / verenakerth Verena Kerth, neue "My Style Rocks"-Moderatorin

