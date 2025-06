Kader Loth und Isi hatten während Glööckler-Geburtstag Zoff

Auf Harald Glööcklers (60) rauschender Geburtstagsfeier am 30. Mai in Bad Saarow waren die Stars zahlreich vertreten, doch ein Auftritt sorgte für besonderes Aufsehen: Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet (54) kamen nicht nur getrennt zur Party, sondern würdigten sich den ganzen Abend keines Blickes. Die Reality-TV-Ikone zeigte sich sichtlich angespannt und erklärte später, dass ein Streit mit Isi die Ursache sei. "Der telefoniert mir in letzter Zeit zu viel hinter verschlossenen Türen", schilderte sie dem Berliner Kurier und gab zu, ihn konfrontiert zu haben. Dass er zuletzt das Passwort seines Handys geändert hatte, habe das angespannte Verhältnis zusätzlich belastet.

Die Glööckler-Party anlässlich seines 60. Geburtstags hätte für Kader eigentlich ein unbeschwerter Abend werden sollen. Doch durch die angespannte Situation mit ihrem Mann war die Stimmung getrübt. Bereits vor der Feier war es zu einer Eskalation gekommen, da Kader ihren Ehemann scherzhaft beschuldigt hatte, er sei mit seinem Handy verheiratet. Statt Harmonie herrschte auf der Party eindeutig Funkstille zwischen den beiden. Gegenüber dem Magazin schoss Isi: "Die ist so pampig geworden." Er behauptete, er sei aufgrund seiner Arbeit derart häufig am Handy. Kader warf ihrem Mann wiederum vor, er sei unbegründet eifersüchtig – unter anderem auf ihren Bodyguard, der nicht einmal an Frauen interessiert sei.

Kader und Isi sind seit über 20 Jahren liiert und gaben sich 2017 das Jawort. Die Ehe der beiden war zuletzt jedoch häufig von Konflikten geprägt. Zuletzt entschied sich das Paar sogar dazu, sich räumlich zu trennen. Obwohl Kader immer wieder betont, wie sehr ihr die Beziehung mit Isi am Herzen liegt, scheint die aktuelle Krise für sie schwer zu verkraften zu sein. Die Fronten wirken verhärtet und es bleibt abzuwarten, ob und wie die beiden sich zusammenraufen können.

Promiflash Ismet Atli und Kader Loth

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

