Große Trauer um John Meadows. Der US-Amerikaner hatte von klein auf eine große Leidenschaft für Bodybuilding. Schon in seiner Jugend trainierte er hart, um es in die Profi-Liga zu schaffen. 2015 ging dieser Traum dann endlich in Erfüllung. Seitdem nahm er an Wettbewerben teil und machte sich auch als Trainer von talentierten Nachwuchssportlern einen Namen. Nun müssen Familie, Freunde und Wegbegleiter ganz stark sein: John ist im Alter von 49 Jahren verstorben.

Das wurde nun auf seinem offiziellen Facebook-Account bestätigt. Dort schrieb eine Userin namens Brooke Nappo: "Liebe Freunde und Familie, ich poste das im Namen von Mary. Heute Morgen ist John unerwartet und friedlich zu Hause von uns gegangen." Mary war Johns Frau. Es sei ein großer Schock für alle gewesen. Mary wolle sich mit einem Update melden, sobald sie sich dazu bereit fühle.

Viele Fans hatten zunächst vermutet, dass der Bodybuilder womöglich an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben ist, den er im vergangenen Jahr erlitten hatte. Aus neuen Berichten geht allerdings hervor: Eine Lungenembolie war die Todesursache. Er sei im Schlaf verstorben.

Instagram / mountaindog1 John Meadows, Bodybuilder

Instagram / mountaindog1 John Meadows mit seinem Hund Apollo

Instagram / mountaindog1 John Meadows im Mai 2021

