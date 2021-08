Olivia Podmore hat sich in den vergangenen Jahren einen großen Namen in der Sportwelt gemacht – und das auch über die Grenzen ihres Heimatlandes Neuseeland hinaus. Auf dem Bahnrad trat die talentierte Sportlerin 2016 sogar bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an. Jetzt macht allerdings eine traurige Nachricht die Runde: Olivia ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben.

Laut einem Bericht von CNN sei Olivia am 9. August tot aufgefunden worden – die genaue Ursache des Todes ist bislang noch nicht bekannt. Ein Polizeisprecher erklärte: "Die Polizei hat gestern Abend einen plötzlichen Todesfall in einem Haus in Cambridge untersucht. Die Polizei führt im Auftrag des Gerichtsmediziners Ermittlungen in Bezug auf den Todesfall durch." Die Ergebnisse der Obduktion werde der Gerichtsmediziner zu gegebener Zeit bekannt geben.

Die Familie bestätigte den Tod der Sportlerin bereits in den sozialen Medien. "Ruhe in Frieden, meine wunderbare Schwester und geliebte Tochter von Phil Podmore", schrieb Olivias Bruder Mitchell auf seinem Facebook-Profil und brachte seine große Trauer zum Ausdruck: "Wir werden dich für immer in unseren Herzen tragen."

Anzeige

Instagram / liv_podmore Olivia Podmore im Juli 2021

Anzeige

Instagram / liv_podmore Olivia Podmore, Bahnrad-Star

Anzeige

Instagram / liv_podmore Olivia Podmore im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de