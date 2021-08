Jetzt ist sie mit ihrem berühmten Vater Alfred Hitchcock (✝80) vereint: Patricia Hitchcock ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die einzige Tochter der Regie-Legende hat sich zu Lebzeiten als Schauspielerin in Hollywood einen Namen gemacht – auch dank der Starthilfe ihres berühmten Papas. Um die Karriere seiner Pat voranzutreiben, durfte sie in den drei Hitchcock-Klassikern "Die rote Lola", "Der fremde im Zug" und "Psycho" mitspielen. 41 Jahre nach dem Tod ihres Vaters ist Pat nun selbst nicht mehr am Leben!

Das bestätigte ihre jüngste Tochter Katie Fiala gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach sei die 93-Jährige bereits am vergangenen Montag in ihrem Haus in Thousand Oaks, Kalifornien verstorben. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. In den 2000er hatte sich die Leinwandbekanntheit allerdings wegen gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hinterlässt ihre drei Kinder Mary, Teresa und Kathleen, genannt Katie.

Wie es war, Alfred Hitchcock als Vater zu haben und gleichzeitig mit ihm an Filmen zu arbeiten, hatte sie bereits 2004 im Interview mit TV Academy verraten. Denn obwohl der Meister der Spannung seine Tochter für einige Projekte engagiert hatte, war ihr keine Sonderbehandlung zuteilgeworden: "Daran war nichts Ungewöhnliches. Genau wie mit jedem anderen Schauspieler diskutierten wir über die Szenen und machten es dann so. Wir haben nichts ausprobiert."

Alfred und Patricia Hitchcock im Januar 1951

Patricia Hitchcock, Tochter von Alfred Hitchcock

Patricia Hitchcock bei einem Event im Oktober 2007

