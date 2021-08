Tolle Neuigkeiten von Grant Gustin (31) und Andrea "LA" Thoma! Über zwei Jahre schon sind der "The Flash"-Darsteller und seine Ehefrau miteinander verheiratet. Anfang des Jahres gaben sie dann bekannt, dass sie bald zu dritt sind: LA ist zum ersten Mal schwanger. Jetzt sind die beiden Eltern geworden! Es ist ein Mädchen – auch den Namen haben die frisch gebackenen Eltern schon verraten.

Die Geburt ihres ersten Kindes bestätigte LA jetzt auf Instagram mit. "Juniper Grace Louise ist da und Mama und Papa sind ganz besessen", schrieb sie zu einem Foto, das die winzigen Füßchen ihres Babys zeigt, und teilte somit auch schon den Namen ihrer Tochter mit. "Wir werden jeden Zentimeter von ihr küssen und beschnuppern, bis sie alt genug ist, um uns zu sagen, dass das komisch ist", brachte die Neu-Mama ihr Glück zum Ausdruck.

In der Kommentarspalte sind zahlreiche Glückwünsche für die kleine Familie zu lesen. Auch einige Promis teilten ihre Freude mit. Schauspielerin Michelle Harrison schrieb beispielsweise: "Oh, Leute, das ist so toll! Herzlichen Glückwunsch, süße Familie."

