Diese Promis sind die Finalisten von "Villa der Versuchung"

Das große Villa der Versuchung-Finale steht bevor – und die Finalisten des Formats stehen fest. Nachdem Jimi Blue Ochsenknecht (33) überraschend vor der letzten Exit-Zeremonie die Show verlassen musste, wurden die verbliebenen Teilnehmer von ihren Mitstreitern im Beisein von Moderatorin Verona Pooth (57) bewertet. Diese verkündete vor dem Rauswurf: "Ihr wisst ja, einer muss heute das Haus verlassen und der Rest wird ins Finale einziehen." Kevin Schäfer war am Ende derjenige, der das Haus als Nächstes räumen musste. Somit bleiben Sara Kulka (35), Patricia Blanco (53), Steven Graf Bernadotte von Wisborg, Raúl Richter (38), Manni Ludolf (63) und Jasmin Herren (46) im Rennen um den Sieg.

Besonders pikant war die Entscheidung, da Raúl zuvor ein strategisches Machtspiel gewinnen konnte, das ihn vor dem Votum schützte. Mit einem Seitenhieb auf Kevin meinte er: "Kevin, du hast so den Mund voll genommen, dich über mich gestellt und gesagt: Du wirst die Villa erst nach mir verlassen." Doch statt Kevin damit den Laufpass zu geben, entschied er sich, Sara zu nominieren. Dafür entschieden sich aber die anderen dafür, Kevin rauszuwählen. "Wir müssen uns heute von Kevin verabschieden", verkündete Verona. Der Realitystar nahm seinen Exit aber ruhigen Gewissens entgegen. "Ich bin wirklich geflasht, die sind alle sehr nett zu mir gewesen. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit", erklärte Kevin abschließend.

Außerdem konnte sich der ehemalige The 50-Star nach seinem Exit wieder seinem geliebten Luxus widmen. "So bin ich halt, Luxus ist eines meiner Lebensmottos", verriet er noch während seines Auszugs. Dass davon in der Villa der Versuchung keine Spur war, machte das Format für Kevin mit am schwersten. "Der Dreh war im ersten Moment erst mal alptraumhaft, weil aus der Villa alles entnommen wurde, was mit Luxus zu tun hat", gab er im Interview mit Promiflash zu. Betten, Alkohol, Zigaretten – alles, worauf die Kandidaten sonst nicht verzichten müssen, wurde rigoros entfernt.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025