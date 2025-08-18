Ein Gentleman? So tickt der Rapper Luciano in Beziehungen

Frauenliebling Luciano (31) hat in einem Interview mit dem Radiosender Kiss FM Einblicke in sein Beziehungsverhalten gegeben. Anlass war ein aktueller Trend in den sozialen Medien: "Princess-Treatment oder bare Minimum". Dabei sollten Teilnehmer äußern, ob bestimmte Gesten für sie selbstverständlich oder eine besondere Behandlung in einer Beziehung sind. Luciano stellte dabei klar, dass für ihn zum Beispiel die Kosten für Beauty-Behandlungen seiner Partnerin zu übernehmen oder das Auto vollzutanken absolute Selbstverständlichkeiten seien. Er ging noch weiter und erklärte, selbst das Essen im Restaurant zu tauschen, wenn es seiner Partnerin nicht schmeckt, sei für ihn bloß das "bare Minimum".

Der einzige Punkt, der für ihn in die Kategorie "Princess-Treatment" fällt, sei das Anmachen der Sitzheizung, bevor seine Partnerin ins Auto steigt. Warum? "Das wäre bare Minimum, aber ich würde, glaube ich, nicht daran denken", erklärte der Rap-Star im Interview scherzhaft. An anderer Stelle zeigte sich Luciano jedoch ganz als Gentleman: "Die Tür aufmachen, das mache ich immer", versicherte er. Auch nach dem Tag seiner Liebsten zu fragen und ihr wirklich zuzuhören, sei für ihn selbstverständlich und ein Zeichen von Respekt. "Ich bezeichne mich als guten Zuhörer", betonte der Musiker.

Neben seinem romantischen Geschick lief es zuletzt auch musikalisch für Luciano ziemlich rund. Zusammen mit Apache 207 (27) brachte der Rapper vor sieben Monaten die EP "Gesegnet" heraus und sorgte damit für echte Gänsehautmomente. Im gleichnamigen Song blickten die beiden nicht nur auf ihre Vergangenheit zurück, sondern sprachen auch über Liebe und Hoffnung. "Und egal, wie stark der Gegenwind ist, du kriegst es schon geregelt", gab Apache 207 seinen Fans Mut. Das spektakuläre Musikvideo, in dem Tänzerinnen, schnelle Autos und ein loderndes Feuer für Hochspannung sorgten, kam bei den Fans hervorragend an.

Instagram / lucianoloco Luciano, Juli 2025

Instagram / lucianoloco Luciano, Februar 2025

Instagram / apache Apache 207, Mai 2023