Bei diesen TV-Formaten würde Kevin Schäfer sofort zusagen

Reality-TV-Star Kevin Schäfer hat ambitionierte Pläne für seine Karriere vor der Kamera. Im Gespräch mit Promiflash plauderte der ehemalige Prince Charming- und Kampf der Realitystars-Teilnehmer jetzt offen über seine Wunschliste künftiger Formate. "Ich würde unwahrscheinlich gerne ins Dschungelcamp gehen, aber auch zu Promi Big Brother, weil das für mich auf jeden Fall eine neue Herausforderung wäre", verriet Kevin. Darüber hinaus fände er auch Promis unter Palmen äußerst verlockend, um seiner Karriere ordentlich Auftrieb zu verschaffen. "Ich bin noch nicht ganz raus, aber ich bin auch noch nicht ganz drin", fügte er gewohnt selbstreflektiert, aber nicht ohne Augenzwinkern hinzu.

Neben seinen Zukunftsplänen teilte Kevin auch einen Rückblick auf sein jüngstes Projekt. Für die Streaming-Plattform Joyn habe er kürzlich eine neue Show gedreht, die gegen Ende dieses Jahres ausgestrahlt werden soll. "Die hat mich sehr an meine Grenzen gebracht", berichtete der Realitystar. Details zu diesem Format könne er bisher allerdings noch nicht teilen. Deutlich wurde jedoch, dass Kevin sich von extremen Herausforderungen nicht abschrecken lässt, sondern sie bewusst sucht, um sich weiterzuentwickeln.

Seit seinem Einstieg in die Reality-TV-Szene hat sich Kevin in verschiedenen Shows einen Namen gemacht und wird von vielen für seine zuweilen spitze Zunge gefürchtet – einige zogen gar den Vergleich zu Désirée Nick (68), die selbst einst im Dschungel für Furore sorgte. Kevins spezieller Humor und sein unerschütterliches Durchhaltevermögen machen ihn nach Ansicht seiner Fans zum perfekten Kandidaten für weitere große TV-Produktionen. Anhänger des Realitystars dürfen deshalb gespannt sein, ob sich in naher Zukunft sein Traum vom "Dschungelcamp" oder "Promi Big Brother" verwirklicht – und natürlich, welche Überraschungen seine neue Joyn-Show bereithalten wird.

Imago Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer