Jetzt brechen seine Angehörigen ihr Schweigen. Vor ein paar Tagen wurden schreckliche Nachrichten publik: Francis Mossman ist unerwartet im Alter von 33 Jahren verstorben. Der gebürtige Neuseeländer hatte zuletzt in Australien gelebt und sich als Schauspieler einen Namen gemacht. Hintergründe zu seinem plötzlichen Tod drangen bisher nicht an die Öffentlichkeit. Nun gibt seine Familie ein Statement ab – und spricht über die tragischen Umstände.

Wie Daily Mail Australia berichtet, hatte Francis mit psychischen Problemen gekämpft und am vergangenen Wochenende Suizid begangen. "In letzter Zeit hatte Francis damit zu kämpfen, dass alte Wunden und Traumata aus der High School wieder aufkamen", erklären die Hinterbliebenen. Durch die Pandemie hätte der Darsteller zudem nicht arbeiten können und viel Zeit alleine zu Hause verbracht – dadurch hätte sich sein seelischer Zustand verschlechtert.

Die Schwierigkeiten und schlimmen Erfahrungen in der Vergangenheit sprach Francis mit seinem letzten Instagram-Post an. Kurz vor seinem Selbstmord hatte er auf seinem Account ein Kinderfoto von sich geteilt – und dazu geschrieben: "Wer hätte gedacht, dass dieser Junge so viel Schmerz ertragen muss."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / francismossman Francis Mossman

Instagram / francismossman Francis Mossman im Juli 2021

Instagram / francismossman Francis Mossman, Schauspieler



