Er ist wohl aktuell ihre größte Stütze! Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) sind das Überraschungspaar 2021. Ganze 17 Jahren nach ihrer ersten Beziehung haben die beiden wieder zueinandergefunden. Seit Kurzem steht das Paar auch in aller Öffentlichkeit zu seinen Gefühlen, immer wieder tauchen Paparazzibilder der zwei auf. So wie jetzt auch wieder: Ben tauchte am Set von Jennifers neuem Filmprojekt auf!

Vor wenigen Tagen erwischten Fotografen den 49-Jährigen am Filmset eines neuen Projektes von J.Lo in Los Angeles. Ziemlich ausgelassen unterhielt sich der Schauspieler mit Crew-Mitgliedern und ganz offensichtlich war Ben auch voll involviert. Auf einigen Bildern trägt der Hollywoodstar einen Knopf im Ohr, über den er alles am Set mitbekommen hat. Ob er seiner Liebsten wohl auch mal den einen oder anderen Schauspiel-Tipp gegeben hat?

Dass die beiden einfach nicht ohneeinander können, hatten sie erst kürzlich bei einem romantischen Urlaub in Italien unter Beweis gestellt. Dort hatten Paparazzi Bennifer am Hafen von Neapel erwischt, wie sie sich leidenschaftlich küssten. Ganz offensichtlich hatten sie den Tag auf einer Luxusjacht verbracht.

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Pärchenurlaub auf Capri

Photographer Group/MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im August 2021

CelebCandidly / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2021

