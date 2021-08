Süße Neuigkeiten von Stephanie Beatriz! Den Fans der Comedyserie "Brooklyn Nine-Nine" ist die Schauspielerin als toughe und oft einschüchternde Polizistin Rosa Diaz bekannt. Im Juni machte die Darstellerin jedoch mit ihrem Privatleben Schlagzeilen: Sie und ihr Mann Brad Hoss verkündeten, dass sie ihr erstes Kind erwarten – und nun war es endlich so weit. Stephanie ist Mama geworden und verrät auch schon den Namen des Babys!

Via Instagram ließ die 40-Jährige ihre Fans an ihrem Mutterglück teilhaben. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Nachwuchs in einer Babyschale. "Das Baby ist da", schrieb der TV-Star und verriet sogar noch mehr. Ihre Tochter trägt den Namen Rosaline. "Ich habe solche Ehrfurcht vor dieser gesamten Erfahrung, ein Kind zu habe. Es ist unglaublich, hart, wunderschön und emotional", beteuerte die gebürtige Argentinierin. Ihr Glück kann Stephanie kaum glauben: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so begeistert war und mich so unglaublich dankbar gefühlt habe."

Auch der frischgebackene Vater hat sich zeitgleich zu Wort gemeldet. Tatsächlich ist Rosaline schon vor über einer Woche geboren – und krempelt seither das Leben ihrer Eltern ordentlich um. "Es ist eine wildes, verrücktes und wunderbares Abenteuer – jeder Schritt davon", schwärmte Brad von seinem neuen Leben als Papa.

