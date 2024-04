So ging Stephanie Beatriz mit Co-Star Andre Braugher Tod um

Die Schauspielerin Stephanie Beatriz äußert sich in einem Interview mit People zu dem Verlust ihres "Brooklyn Nine-Nine"-Co-Stars Andre Braugher (✝61). Im März kamen sie und ihre Schauspielkollegen zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen, um sich über die vergangene Zeit auszutauschen und den Verlust ihres Freundes zu verarbeiten. "Es kam sofort zur Sprache, und dann haben wir es für eine Weile verdrängt", erzählt die 43-Jährige und fügt hinzu: "Aber am Ende des Abendessens tauschten wir alle nur noch Geschichten über ihn und unsere Erinnerungen an ihn aus. Und er wird für immer und ewig in unseren Herzen bleiben." An diesem Abend waren unter anderem Andy Samberg (45), Terry Crews (55), Melissa Fumero und Chelsea Peretti dabei.

Stephanie und ihre ehemaligen Co-Stars seien "immer noch Freunde" und weiterhin sehr präsent im Leben des jeweils anderen. "Wir lieben uns alle sehr", schwärmt sie von ihren Schauspielkollegen und fügt hinzu: "Ich werde diese Leute niemals gehen lassen. Sie können versuchen, mich loszuwerden, aber das wird nicht passieren."

Andre Braugher verstarb im Dezember 2023 an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Seine ehemaligen Kollegen zollten ihm auf Social Media Tribut: "Ich werde unsere Gespräche immer in Ehren halten [...] und die Möglichkeit, deine Freundin zu sein", schrieb Chelsea Peretti auf Instagram. Auch Andres Serien-Ehemann Marc Evan Jackson teilte einen Schnappschuss von den beiden mit der Unterschrift "O Captain. My Captain." Gegenüber People bezeichnete der 53-Jährige den Verstorbenen als "einen Giganten, ein Genie, einen Künstler, eine Legende und eine Kraft".

Instagram / melissafumero "Brooklyn Nine-Nine"-Cast, 2024

Getty Images Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Andre Braugher, und Andy Samberg

