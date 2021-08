Die Sportwelt trauert um Jimmy Hayes. Bereits in jungen Jahren entdeckte James Ryan alias Jimmy seine Leidenschaft für den Eishockey-Sport. Sein Talent war sogar so beeindruckend, dass der Sportler 2008 beim Draft in der zweiten Runde von den Toronto Maple Leafs für die höchste Liga Kanadas ausgewählt wurde. Während sein Bruder noch immer auf dem Eis auf Punktejagd geht, wurde Jimmy im Sommer 2019 nicht weiter verlängert und beendete seine Profikarriere. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Jimmy ist gestorben.

Wie seine Mutter Alma Mater gegenüber mehreren Medien wie TMZ am Montag bekannt gab, ist Jimmy völlig überraschend im Alter von 31 Jahren verstorben. Die Ursache des plötzlichen Todes ist noch nicht bekannt. Seinen Lebensabend verbrachte der ehemalige Eishockey-Profi, der unter anderem auch für die Chicago Blackhawks auflief, in seiner Wahlheimat Milton im US-Bundesstaat Massachusetts verbracht haben.

Neben seiner Familie meldeten sich auch Verantwortliche von Jimmys früherem College in Boston zu Wort und nahmen Abschied von dem Verstorbenen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der gesamten Hayes-Familie", lauten die Zeilen der Meldung auf den sozialen Plattformen.

Getty Images Jimmy Hayes, Sportler

Instagram / jrhayes39 Jimmy Hayes im August 2014

Getty Images Jimmy Hayes, Eishockey-Star

