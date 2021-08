Das könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein! Tagelang war Melanie Müller (33) bei Promi Big Brother bereits der Verzweiflung nahe. Der Grund: Ihr Mann Mike Blümer und sie stecken in einer Ehekrise – und da sie ihn bei den Liveshows nicht im Publikum entdecken konnte, befürchtete sie das Schlimmste. Am Montagabend besuchte der Musikproduzent seine Frau dann aber doch im Container und die zwei konnten sich aussprechen. Offenbar mit Erfolg – denn im Netz fand Mike jetzt rührende Worte für Melli.

"Ich habe mich gestern trotz der ungewöhnlichen Umstände gefreut, Melli wiedersehen zu können", begann der Mann der Ballermann-Bekanntheit auf deren Instagram-Profil zu texten. Die Ausgangslage sei zwar nicht ideal und ein persönliches Gespräch vor der Kamera schwierig – trotzdem habe ihm das Ganze ziemlich viel bedeutet. "Alleine aus dem Grund, dass ich in den vergangenen Tagen mit ansehen musste, dass sich Melli nach einem Zeichen von mir gesehnt hat", schilderte er und betonte in dem Posting: "Ich bin unheimlich stolz auf sie – auch wenn sie mich in letzter Zeit öfter auf die Palme gebracht hat."

Allerdings steht in Zukunft noch eine Menge Arbeit für die beiden an, denn sie müssen ihre Beziehungsprobleme außerhalb der TV-Welt zusammen angehen. "Ich habe mit Absicht auch nichts Konkretes zu uns angesprochen, sondern bin sehr allgemein geblieben", schilderte Mike. Mit seinem Besuch habe er vor allem zeigen wollen, wie wichtig Zusammenhalt innerhalb der Familie sei.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller und Mike Blümer bei "Promi Big Brother"

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller bei der Eröffnung der Imbissbude Grillmüller auf Mallorca

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

