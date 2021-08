Zuckersüße Neuigkeiten von Max Evans! Im Mai vergangenen Jahres hatte der ehemalige Dancing on Ice-Kandidat seine Beziehung zu der Tänzerin Debora Casimiro offiziell publik gemacht. Wenige Monate später verkündeten die zwei Turteltauben im vergangenen Februar, dass sie gemeinsam Nachwuchs erwarten. Jetzt war es endlich so weit: Max und seine Liebste gaben gerade im Netz bekannt, dass ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickt hat!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der frischgebackene Papa gerade ein allererstes Foto von seiner kleinen Familie. Auf dem Bild strahlen die Eltern regelrecht über beide Ohren, während Debora ihr Baby stillt. Unter dem Beitrag verriet Max sogar den Namen des kleinen Mädchens. "Liebe Diana-Sofia, du bist am Dienstag, den 24. August um 19:58 Uhr auf die Welt gekommen", notierte er und fügte an: "Ich verspreche, dich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu lieben und zu beschützen."

Die Fans und Freunde des ehemaligen Rugbyspielers sind von der zuckersüßen Nachricht hin und weg. In der Kommentarspalte unter dem Post tummeln sich zahlreiche Gratulanten. "Meinen Glückwunsch an euch beide! Was für ein Wunder und Segen", schwärmte beispielsweise die Sängerin Nicole Scherzinger (43).

Instagram / maxevans13 Max Evans mit seiner Freundin Debora Caismiro und seiner Tochter

Instagram / maxevans13 Max Evans mit seiner Freundin Debora Caismiro

Instagram / maxevans13 Max Evans und Debora Caismiro

