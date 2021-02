Max Evans und Debora Casimiro verlieren in Sachen Liebe keine Zeit! Der ehemalige Dancing on Ice-Kandidat und die Profitänzerin machten ihre Beziehung erst im vergangenen Mai offiziell. Kurz zuvor hatte sich der einstige Rugy-Spieler nach acht Jahren von seiner Verlobten Lauren Jamieson getrennt. Mit Debora scheint er nun aber die richtige Frau an seiner Seite zu haben. Die Turteltauben krönen ihre Liebe nun sogar mit gemeinsamem Nachwuchs.

Am Wochenende teilte Max ein Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu: "Baby-Girl im August. Überglücklich." Schon in einem halben Jahr werden Debora und er also Eltern einer kleinen Tochter sein. Demnach müsste die Beauty schon im vierten Monat schwanger sein. Sie selbst postete auf ihrem Profil sogar ein Bild, auf dem man ihren Babybauch sehen kann. "Ich bin so glücklich! Wir warten auf dich kleines Mädchen", kommentierte sie den Schnappschuss.

Damit wird Nicole Scherzingers (42) Freund Thom Evans (35) Onkel. Die Sängerin und er hatten zuletzt selbst oft mit Schwangerschaftsgerüchten zu kämpfen. Fans wollten bei dem Pussycat Dolls-Mitglied nämlich eine verdächtige Wölbung entdeckt haben. Doch Nicole hatte das entschieden dementiert. Allerdings seien für die Zukunft auf jeden Fall Kinder geplant.

