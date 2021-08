Traurige Nachrichten aus dem Privatleben von Timo Glock! Im Jahr 2008 kam der ehemalige Formel-1-Fahrer mit der Immobilienmaklerin Isabell Reis zusammen. 2014 gaben die beiden sich schließlich das Jawort. Aus ihrer Beziehung gingen zwei Kinder hervor, die sie jedoch stets aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch ihre Liebe haben die zwei nie an die große Glocke gehängt. Jetzt ist jedoch alles aus und vorbei: Timo und Isabell haben sich getrennt!

Das bestätige der DTM-Pilot auf Anfrage von Bild am Sonntag. "Ja, es stimmt. Isabell und ich haben uns bereits Ende des letzten Jahres getrennt. Der Rest ist Privatsache", betont Timo. Ob die Scheidung bereits läuft und wie sie sich im Bezug auf ihre gemeinsamen Kinder einigen wollen, ist nicht bekannt.

Somit wird Isabell Timo wohl auch nicht mehr zur Rennstrecke begleiten. Die Beauty saß bei all seinen wichtigen Rennen in der Formel-1 von 2008 bis 2012 immer im Publikum. Heute tritt der 39-Jährige für BMW-Teams in der Rennsportserie DTM an.

FOTO LANGBEHN / Actionpress Isabell und Timo Glock im Jahr 2009

Eichentopf,Ulrik / ActionPress Timo Glock und seine Frau Isabell, 2014

XPB.CC LIMITED / ActionPress Timo Glock und seine Frau Isabell beim Formel-1 Grand Prix in Abu Dhabi, 2009

