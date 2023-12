Timo Glock kann Schumachers Zustand nur schwer akzeptieren

Im Jahr 2013 hatte sich alles verändert! In diesem Monat jährt sich der Ski-Unfall von Michael Schumacher (54) zum zehnten Mal. Die Formel-1-Legende hatte sich im Winterurlaub in den französischen Alpen bei einem Sturz schwer verletzt. Seitdem ist es ruhig um den Rennfahrer geworden. Es gibt nur wenige Informationen zu seinem gesundheitlichen Zustand. Nun äußert sich Michaels Freund Timo Glock (41) zu dem verheerenden Vorfall!

Zum Jahrestag des Schicksalsschlags findet der ehemalige Formel-1-Pilot nachdenkliche Worte. "Jedes Jahr, wenn dieses Datum auftaucht, wird jeder daran erinnert und denkt darüber nach, was wäre, wenn die Dinge anders und positiver verlaufen wären", äußert er gegenüber MegaDice.com. "So ist das Leben, aber es ist schwer zu akzeptieren, weil er so eine Legende für den Sport ist, und für die Familie ist es sicher keine leichte Zeit", fährt der Sportler bedrückt fort.

Auch der Ex-Manager Willi Weber (81) gedenkt seines ehemaligen Schützlings und äußert eine Befürchtung. "Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Ohne positive Nachrichten nach zehn Jahren", erklärt er im Interview mit Express.

Getty Images Michael Schumacher 2006 in Madonna di Campiglio, Italien

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Michael Schumacher und Willi Weber, 2002

