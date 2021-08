Chris Töpperwien (47) muss seinen Fans eine traurige Nachricht mitteilen. Der Goodbye Deutschland-Star ist eigentlich in verschiedenen Reality-Formaten für coole Sprüche und gute Laune bekannt geworden. Im Netz beweist er seinen Followern aber auch immer wieder, was für ein Familienmensch er ist. Vor allem seine geliebte Großmutter lag ihm sehr am Herzen. Nun lässt er seine Community an einer für ihn besonders schmerzhaften Nachricht teilhaben: Chris' Oma ist verstorben.

Auf Instagram widmete er der 92-Jährigen einen rührenden Post. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er und seine Oma in die Kamera lächeln, schrieb er: "Meine geliebte Omi ist heute für immer eingeschlafen. Ich kann nicht sagen, wie sehr dieses Gefühl schmerzt und wie hilflos ich bin, nichts mehr ausrichten zu können." Er konnte sich leider nicht mehr persönlich von seiner Großmutter verabschieden, befinde sich nun aber auf dem Weg nach Hause, um seinem Opa und den anderen Verwandten beizustehen. "Meine Oma war für mich nicht nur das größte Vorbild, sie hat mich auch immer wieder motiviert, weiterzumachen, immer nach vorne zu schauen, niemals zurück. Mit so viel Verständnis hat sie mir immer zugehört und ich habe ihr zugehört. Sie war vielleicht auch mein größter Fan, der jedem, der an der Tür klopfte, erzählte, was ich gerade wieder so mache", schwärmte er von seiner Omi.

Ein Gedanke scheint Chris in dieser schweren Zeit allerdings Trost zu spenden: Die schönen Erinnerungen an seine Großmutter wird ihm niemals jemand nehmen können. "Oma, das was ich von dir habe und behalten werde, sind die schönsten Kindheitserinnerungen, Tausende Fotos von uns auf meinem iPhone, etliche Fotoalben aus meiner Kindheit und unsagbar viele lustige Videos mit dir! [...] Du wirst immer in meinem Herzen sein! Ich vermisse dich wahnsinnig", beendete Chris seinen emotionalen Post.

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien im Juni 2019

© SAT.1 Chris Töpperwien bei "Promis unter Palmen"

ActionPress Chris Töpperwien beim Promi-Kartrennen "Karts for Hearts"

