Was war die Ursache für Jenae Gagnier alias Mercedes Morrs Versterben? Vor wenigen Tagen machten erschütternde Nachrichten die Runde: Die US-amerikanische Influencerin, die seit Jahren zahlreiche Follower mit ihren sexy Outfitposts und Co. im Netz unterhält, ist verstorben. Die Beauty wurde zusammen mit einem männlichen Leichnam tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Jetzt gibt es neue Details zum Tod von Mercedes!

Wie der zuständige Gerichtsmediziner nun gegenüber E! bestätigte, steckt hinter dem mysteriösen Tod der Netz-Bekanntheit eine grausame Tat. Die Ursachen für den Tod der erst 33-Jährigen seien Strangulation und eine traumatische Gehirnerschütterung. Der Grund für das Versterben des Mannes in ihrem Beisein, Alexander Accorto, lautet Selbstmord durch heftigen Gewalteinfluss.

Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass es sich um einen offensichtlichen Mord mit anschließendem Selbstmord handelt. Das Verhältnis zwischen der männlichen Leiche und Mercedes sei allerdings noch immer unklar. Aus Insiderkreisen heißt es jedoch, dass es sich bei der Person um einen von Mercedes' mutmaßlichen Stalkern handeln soll, der ihr schon längere Zeit regelmäßig aufgelauert hatte.

Instagram / missmercedesmorr Mercedes Morr, Influencerin

Instagram / missmercedesmorr Mercedes Morr, Influencerin

Instagram / missmercedesmorr Mercedes Morr, Netz-Bekanntheit

