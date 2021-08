Schock-Nachrichten von der Social-Media-Bekanntheit Mercedes Morr. Seit Jahren präsentierte die Influencerin, die mit bürgerlichen Namen Janae Gagnier heißt, im Netz ihre Kurven in freizügigen Outfits. Dafür fand sie reichlich Zuspruch. 2,6 Abonnenten, darunter auch prominente Namen wie Cardi B (28) oder Meghan Thee Stallion folgten der US-Amerikanerin. Nun machen jedoch erschreckende Neuigkeiten die Runde: Mercedes wurde im Alter von nur 33 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Wie ABC 13 berichtet, wurde die Leiche der Netzbekanntheit am Sonntagmorgen in ihrem Appartement Texas entdeckt. Neben der Leiche der 33-Jährigen wurde auch ein männlicher Leichnam entdeckt. Darüber, in welchem Verhältnis Mercedes und der zweite Verstorbene zueinander gestanden haben könnten, ist bisher nicht bekannt. Offiziell wurde die Todesursache noch nicht bestätigt, doch die Polizei vermutet, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt.

Die traurige Nachricht macht im Netz schnell die Runde. Neben zahlreichen Freunden und Wegbegleitern trauert auch der Rapper Tory Lanez öffentlich um Mercedes. "Ruhe in Frieden, Königin", schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story zu einem Foto der verstorbenen Internetbekanntheit.

