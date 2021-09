Joelina Karabas (21) konnte mit ihrem Look vollends überzeugen! Die Tochter von Daniela Büchner (43) nahm in dieser Woche an Shopping Queen auf Mallorca teil. Zusammen mit vier weiteren Frauen versuchte die Influencerin, Guido Maria Kretschmers (56) Thema der Woche "Heiß in Weiß – Finde den perfekten Sommerlook rund um deine neue weiße Hose" bestmöglich umzusetzen und wählte ihre Mutter als Shoppingbegleitung. Die Beratung der ehemaligen Dschungelcamperin hat offenbar gefruchtet: Joelina gewann und wurde tatsächlich zur "Shopping Queen" gewählt!

Ihre hochgeschnittene weiße Hose kombinierte die 21-Jährige mit einem hellblauen, bauchfreien Oberteil. Selbst ihre Mitstreiterinnen konnte sie damit überzeugen. Mit 36 Punkten lag Joelina am Ende der Woche weit abgeschlagen auf Platz eins. Guidos Urteil änderte daran nichts – ganz im Gegenteil. Der Designer legte noch acht Punkte drauf. Damit gewann Joelina nicht nur den Titel "Shopping Queen", sondern auch 1.000 Euro. "Ich bin fix und fertig mit dem ersten Platz, aber total glücklich!", freute sich die Wahlmallorquinerin nach ihrem Sieg.

Über Joelinas Teilnahme an dem TV-Format freuen sich jedoch nicht alle. Dass sie ihre Kurven so stolz präsentiert, löste im Netz eine regelrechte Hasswelle aus. Aus diesem Grund musste sogar der Sender einschreiten. "Konstruktive Kritik ist Teil der Show, doch was momentan in den Kommentaren passiert, können und wollen wir nicht länger tolerieren", stellten die Verantwortlichen auf Instagram klar und schalteten für den Rest der Woche die Kommentarfunktion ab.

