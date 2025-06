Neues Special: "Shopping Queen" trifft "Das perfekte Dinner"

VOX hat sich mit einer neuen Spezial-Ausgabe von Das perfekte Dinner etwas Besonderes einfallen lassen und bringt vier Frauen aus Düsseldorf zurück, die schon bei Shopping Queen für Unterhaltung gesorgt haben. Dabei treffen Uschi, Melanie, Natalia und Jil diesmal nicht auf dem Laufsteg, sondern am Herd aufeinander. Jil, die Jüngste der Truppe, hatte den Anstoß gegeben und ihre TV-Freundinnen dazu überredet, bei dem Kochwettbewerb mitzumachen. "Nach den Folgen hatten wir noch viel Kontakt, da ist eine richtige Freundschaft entstanden", erzählt sie in der Folge und fügt hinzu: "Ich habe alle mitgezogen, weil ich das schon immer mal machen wollte." Am ersten Abend steht Uschi im Mittelpunkt.

Die Rentnerin ist keine Unbekannte in der Kochshow-Szene: Uschi hatte bereits 2013 bei "Das perfekte Dinner" teilgenommen und sich damals zum Sieg gekocht. Zudem gewann sie vergangenes Jahr "Shopping Queen" und war schon in insgesamt zwölf Kochshows zu sehen. Am heutigen Abend möchte die 72-Jährige ihre Gäste mit traditionell deutscher Küche beglücken. Sie kocht unter dem Motto "Heimatküche – dahoam ist dahoam". Das Menü soll ihren Geburtsort Graz widerspiegeln.

Sowohl bei "Shopping Queen" als auch bei "Das perfekte Dinner gibt es hin und wieder spannende Specials. Vor wenigen Monaten sorgte Guido Maria Kretschmer (60) mit einer Sonderausgabe des Fashion-Formats für Furore. Unter dem Titel "Shopping Queen – Das Duell" traten Freundinnen, Schwestern oder Mütter und Töchter erstmals nicht mehr gemeinsam, sondern im direkten Wettstreit gegeneinander an. Das Konzept: Zwei Frauen mussten mit 500 Euro und in nur vier Stunden ein ganzes Outfit zu einem Motto zusammenstellen. Ein treuer Shopping-Buddy durfte weiterhin begleiten, doch am Ende entschied ausschließlich Guido, wer sich über das Preisgeld von 1.000 Euro freuen konnte.

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, Designer

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

