Süße Neuigkeiten von Amy Walsh (34)! Den "Emmerdale"-Fans ist die Blondine schon seit Jahren als Tracy Shankley bekannt. Doch die Darstellerin feiert nicht nur mit der britischen Seifenoper Erfolge. Auch im Privaten läuft es für sie ziemlich rund. In ihrem Schauspielkollegen Toby Alexander-Smith fand die Beauty 2019 ihre große Liebe. Nun krönt das Paar sein Glück sogar, denn: Amy ist zum ersten Mal schwanger!

Im Interview mit OK! sprach die 34-Jährige über ihr Babyglück. "Es fühlt sich an, als wäre alles vorherbestimmt gewesen", schwärmte der Serienstar. Eigentlich hatte Amy befürchtet, wegen gesundheitlicher Probleme kaum fruchtbar zu sein. "Ich dachte immer, schwanger zu werden, würde ein Kampf werden. Toby wusste, dass ich mir Sorgen mache, insbesondere, weil ich auch schon etwas älter bin", erzählte sie. Doch den beiden wurde das Gegenteil bewiesen. "Ich habe mich immer gefragt, ob es überhaupt je passieren wird. Deshalb fühlt es sich jetzt an wie ein Segen."

Im Alter von 20 Jahren wurde bei Amy das Polyzystische Ovar-Syndrom festgestellt. Dieses führt häufig zur Unfruchtbarkeit der betroffenen Frauen. Aus diesem Grund hatte sich die Britin bereits mit dem Gedanken auseinandergesetzt, niemals Mutter zu werden. Ihre Schwangerschaft konnte die Seriendarstellerin deshalb zunächst kaum glauben: "Ich war baff. Wir sind so unglaublich glücklich!"

Anzeige

Getty Images Amy Walsh bei den British Soap Awards in Manchester, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Amy Walsh bei den Inside Soap Awards in London, November 2017

Anzeige

Getty Images Amy Walsh bei den TV Chice Awards in London, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de