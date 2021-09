Amy Walsh (34) gibt neue Details zu ihrer Schwangerschaft preis. Die "Emmerdale"-Darstellerin überraschte ihre Fans erst vor wenigen Tagen mit diesen zuckersüßen News: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Toby-Alexander Smith erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bislang verriet sie allerdings keine weiteren Details. Nun verkündete Amy, wann sie ihr Baby endlich in den Armen halten wird.

Das Pärchen war zu Gast in der Show "Loose Women" und dabei sprach es natürlich auch über Amys besondere Umstände. Dabei plauderte sie auch den Geburtstermin ihres ersten Babys aus. "Es könnte ein Weihnachtsbaby werden", betonte die Schauspielerin. "Aber meine Oma war auch eins und sie hasste es wirklich", fügte sie weiter witzelnd hinzu. Offenbar wünscht sie sich, dass ihr Nachwuchs nicht genau an den Feiertagen zur Welt kommt.

Gegenüber OK! schwärmte die 34-Jährige nur so in den höchsten Tönen von ihrer Schwangerschaft. "Es fühlt sich an, als wäre alles vorherbestimmt gewesen", betonte der Serienstar. Sie habe fast nicht mehr damit gerechnet überhaupt Mutter zu werden, da sie schon etwas älter sei, daher sei es nun einfach ein Segen.

Anzeige

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh und Toby-Alexander Smith

Anzeige

Getty Images Amy Walsh, 2018

Anzeige

Getty Images "Emmerdale"-Star Amy Walsh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de