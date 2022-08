Am Strand: "Emmerdale"-Star Amy Walsh hat sich verlobt!

Amy Walsh (35) schwebt auf Wolke sieben! Seit mittlerweile drei Jahren geht die gebürtige Britin nun schon mit ihrem Partner Toby-Alexander Smith gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Dezember durften die beiden Turteltauben dann ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter, auf der Welt begrüßen. Augenscheinlich stand nun der nächste Schritt in ihrer Beziehung an: Amy verriet jetzt überglücklich, dass Toby-Alexander um ihre Hand angehalten hat.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 34-Jährige nun einige süße Schnappschüsse, mit denen sie die freudige Nachricht bekannt gab. Auf einem der Fotos war die "Emmerdale"-Schönheit dabei zu sehen, wie sie an einem Strand auf Ibiza überwältigt die Arme in die Höhe reißt. "Ich danke den Sternen, dass sie in einer guten Position standen", scherzte Amy zu dem Bild. Auch Toby-Alexander ließ es sich nicht nehmen, die Verlobungsneuigkeiten auf seinem Profil zu verkünden. Unter einem gemeinsamen Foto des Paares schrieb der Schauspieler: "Also, das hier ist gerade passiert..."

Unter den Beiträgen der Frischverlobten freuten sich die Fans und auch einige Berühmtheiten mit dem Duo. "Das ist so aufregend! Wunderbare Neuigkeiten", notierte beispielsweise Michelle Hardwick. "Oh, seht euch das an – einfach toll!" oder: "Dieses Lächeln hat mich ganz warm ums Herz werden lassen", lauteten weitere begeisterte Kommentare der Abonnenten.

Instagram / toby_alexander_smith Toby-Alexander Smith und Amy Walsh bei ihrer Verlobung, 2022

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh, Schauspielerin

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh und Toby-Alexander Smith im August 2022

