Amy Walsh will eine Rolle für ihre Tochter in "Emmerdale"!

Amy Walsh (36) will ihre Tochter mit zur Arbeit bringen! Im Dezember 2021 kam ihr erstes Kind zur Welt: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Toby-Alexander Smith, mit dem sie inzwischen vier Jahre zusammen ist, durfte die Schauspielerin die kleine Bonnie Mae auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist sie aus ihrem Mutterschaftsurlaub wieder zurück am Set der Serie "Emmerdale". Und Amy will, dass auch Bonnie in der Seifenoper mitspielt!

Ihr Seriencharakter Tracy Metcalfe hat sich nämlich gerade dazu entschieden, im Dorf eine Kinderkrippe zu eröffnen – die perfekte Chance für Amy, um ihr eigenes Kind mit ans Set zu bringen! "Das wird lustig. Ich habe sogar gefragt, ob Bonnie eine Statistin sein kann. Dann könnte ich sie ein bisschen mehr sehen!", erzählt die stolze Mutter Mirror. Letztlich sei sie aber zu dem Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit mit der Einjährigen doch nicht klug wäre.

Wieder voll in ihren Job einzusteigen und ihre Kleine in die Krippe zu geben, war nicht leicht für Amy. Am Set sei sie sogar in Tränen ausgebrochen. "Es war schwer, von ihr getrennt zu sein. Manchmal habe ich 12-Stunden-Tage. Sie nicht ins Bett bringen zu können, brach mir das Herz", gestand die Soap-Darstellerin in der Sendung "Loose Woman".

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh und ihre Tochter Bonnie

S Meddle/ITV/REX/Shutterstock Amy Walsh, "Emmerdale"-Darstellerin

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh, Toby-Alexander Smith und ihre Tochter Bonnie

