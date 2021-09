Wie kommt Maxime Herbord (27) im Bachelor-Universum an? Bei Die Bachelorette ist die Rosenverteilerin nun im Endspurt: In zwei Wochen entscheidet sich, welcher Boy ihr Herz erobern konnte. Viele Fans finden allerdings, dass im Verlauf der Staffel nicht so richtig viel Spannung aufgekommen ist. Sehen das ehemalige Flirtshow-Teilnehmer ähnlich? Stephie Stark (26), die bei Rosenkavalier Niko Griesert (31) am Start war, zeigte sich im Promiflash-Interview tatsächlich auch eher wenig begeistert.

"Sie ist wunderschön, aber einfach zu perfekt – meiner Meinung nach. Sie ist ein Mädchen, bei dem viele denken, dass sie gern so wären. Aber für eine Sendung zum Anschauen... Es unterhält mich nicht", gestand die 26-Jährige gegenüber Promiflash. Ihrer Meinung nach legen sich viele Männer vor allem in den Gesprächen mit Maxime mächtig ins Zeug, bekommen aber nicht wirklich etwas zurück. "Für eine Bachelorette ist es mir zu wenig aufregend", erläuterte Stephie.

Die Münchnerin erinnerte sich an vergangene Staffeln zurück und konnte im direkten Vergleich nur sagen, sie habe sich teilweise viel besser unterhalten gefühlt. "Wenn man das vergleicht mit einer Jessica Paszka – das ist wie Tag und Nacht. Da ist mir zu wenig Feuer dahinter", urteilte sie. Trotzdem wolle sie sich überraschen lassen, ob die Brünette letztlich Max Adrio (32) oder Raphael Fasching (23) die finale Rose überreicht.

