Gegen Hass: Stephie Stark zieht bei den Reality Awards blank

Stephie Stark (29) brachte die Fotografen bei den Reality Awards zum Staunen. Angekommen auf dem roten Teppich zog sie kurzerhand ihren Ledermantel aus und posierte in Unterwäsche. Auf ihrem Körper waren verschiedene Beschimpfungen zu lesen. In schwarzem Filzstift stand beispielsweise "Bring dich um" auf ihrem Bauch. Wie die einstige Der Bachelor-Kandidatin auf Instagram erklärt, wollte sie mit ihrem Auftritt auf die Zunahme von Hasskommentaren in den sozialen Medien aufmerksam machen. "Vergesst nicht, dahinter sitzt ein Mensch, der das liest und für den dein Kommentar das Fass zum Überlaufen bringen kann", erinnert sie ihre Fans.

Die Follower der Influencerin reagieren begeistert und unterstützen sie mit zahlreichen Herz-Emojis und positiven Kommentaren. "Du bist so eine starke Frau! Ich bewundere deinen Mut. Du bist ein sehr wertvoller Mensch", kommentiert ein Fan unter ihrem Post. Auch der Sommerhaus-Teilnehmer Lorik Bunjaku (28) feiert die Aktion in den Kommentaren. Ein User scheint allerdings wenig begeistert zu sein und meckert: "Da braucht jemand wieder eine Menge Aufmerksamkeit. Zieh dich schnell wieder an, bevor die Kameralinsen platzen."

Stephie konnte bei den Reality Awards entspannt zuschauen, denn sie war in keiner Kategorie nominiert. Anders sah der Abend für Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) aus. Die beiden Turteltauben wurden zu den beliebtesten Realitystars gekrönt. Obendrein wurde ihre TV-Liebesgeschichte auch noch mit der "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet. Ob sich Xander Stephinger über seinen Preis freut, ist weniger eindeutig. Der baldige Vater bekam den Award in der Kategorie "Faker des Jahres".

Instagram / stephie_stark Stephie Stark nach der Brust-OP

RTL / Fine Lohmann Xander Stephinger bei den Reality Awards 2024

