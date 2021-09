Leonard hat sein großes Glück gefunden. Der Gamemaster war einer der Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd und kämpfte mit der Ex on the Beach-Bekanntheit Loreen um den Sieg. Für das Duo war aber schon nach der dritten Folge Schluss – im Exit-Quiz mussten sie sich geschlagen geben. Dass es bei dem Spiel nicht besonders gut für die zwei lief, dürfte für Leo aber nicht weiter schlimm sein. Er verriet Promiflash jetzt: Nach der Show hat er die Liebe seines Lebens getroffen.

Aufmerksamen Fans war bereits aufgefallen, dass der vermeintliche Single auf Social Media in Pärchen-Postings verlinkt war – eine Beziehung hatte der 25-Jährige bisher aber nicht bestätigt. Nun gab er gegenüber Promiflash zu: "Ja, ich bin seit Kurzem in einer Beziehung. Wir sind jetzt offiziell seit dem 29. August zusammen." Kennengelernt haben sich die Turteltauben auf einem Event von Sven alias Schmuddelsven aus der ersten Staffel des Formats – in gewisser Weise habe Leonard die neue Liebe also "Beauty & The Nerd" zu verdanken. "[Meine Freundin] ist nicht durch die Show auf mich aufmerksam geworden, aber ohne wären wir wahrscheinlich nicht aufeinandergetroffen", betonte er. Mittlerweile habe seine Liebste auch einen Blick auf die Folgen mit Leo geworfen.

Die anderen Nerds hätten von seiner Beziehung aber noch nichts gewusst. Immerhin ist es zwischen Leo und seiner Partnerin erst vor wenigen Tagen richtig ernst geworden: "Da alles ja noch recht früh ist, habe ich noch nichts direkt gesagt." Allerdings vermutet er, dass einige seiner TV-Kumpels schon eine Vorahnung hatten. "Da sie ja auch viel Kontakt zu mir haben", schilderte er.

Leo und Luca, "Beauty & the Nerd"-Kandidat 2021

Sven, Teilnehmer bei "Beauty & The Nerd"

Leo und Loreen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

