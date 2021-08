Wie stehen Loreen und Leo nach ihrem Show-Aus zueinander? In der dritten Folge von Beauty & The Nerd mussten die Ex on the Beach-Bekanntheit und ihr Nerd die Koffer packen. Weil ihre Mitstreiter sie als große Konkurrenz angesehen haben, wurden sie nominiert – und verloren das Exit-Quiz gegen Wika und ihren Partner Luca. Die Niederlage hat die beiden natürlich enttäuscht. Hat das Projekt die Blondine und den Hobby-Programmierer denn wenigstens zusammenschweißen können? Offenbar nicht: Denn Loreen und Leo stehen nicht mehr in Kontakt!

Das verriet die Hannoveranerin nun im Promiflash-Interview. "Zu Leo habe ich leider kaum noch Kontakt, aber zu den anderen Nerds ab und zu", erzählte Loreen ehrlich. Den Grund dafür behielt sie jedoch für sich. In der Villa schienen sich Leo und die 21-Jährige super zu verstehen und lieferten stets gute Leistungen bei den Challenges ab. "Wir waren ein perfektes Team", erklärte sie daraufhin. Deswegen habe sie auch nicht damit gerechnet, das Spiel zu verlieren.

"Aber ich finde, dass unsere Fragen auch schwerer waren", betonte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Obwohl Loreen die Niederlage gegen Wika und Luca hinnehmen musste, sei sie nicht sauer auf die beiden – ganz im Gegenteil: "Am meisten gönne ich den Sieg Wika und Luca", gab sie zu. Doch auch Markus und Cecilia seien ihre Favoriten.

ProSieben Leo und Luca, "Beauty & the Nerd"-Kandidat 2021

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, TV-Bekanntheit

ProSieben / Benjamin Kis Luca und Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

