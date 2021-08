Damit hat sie nicht gerechnet! Die dritte Folge von Beauty & The Nerd war voller Drama: So rastete nicht nur Cosplay-Fan Luca völlig aus, weil seine Partnerin Wika überlegt hatte, zu gehen – auch die temperamentvolle Influencerin Cecilia Asoro konnte sich nicht mehr zusammenreißen. Sie hatte nämlich das Gefühl, dass Wika die Teilnahme nicht richtig ernst nimmt. Doch damit nicht genug: Beim Exit-Quiz fuhr eine weitere Beauty aus ihrer Haut, weil sie das Spiel verloren hatte!

Nerdin Teresa und ihr Spielpartner Julien gewannen diese Woche die Challenge mit Netz-Star Slavik (30) als Coach und durften deswegen zwei Teams nominieren: Luca und Wika mussten gegen Loreen und Leo antreten, um ihren Platz in der Villa zu sichern. Letztere beiden verloren das Quiz und mussten daraufhin ihre Koffer packen. Insbesondere Loreen kam mit dem Show-Aus offenbar überhaupt nicht klar: "Ich habe gerade so viel Wut in mir. Ich kann es gar nicht in Worte fassen", ärgerte sie sich vor ihrem Nerd Leo. Sie trat sogar gegen die Requisite.

Zuvor betonte Loreen, dass sie nicht damit gerechnet habe, ins Quiz geschickt zu werden. Offenbar verstand sie sich gut mit Teresa und Julien. Doch Letzteren sahen sie und Leo als große Konkurrenz an. Wika, die vorher sogar freiwillig gehen wollte, schaffte es somit in die nächste Runde. Der Triumph schien ihren Kampfgeist wieder geweckt zu haben. "Keine Ratte bekommt das Geld. Keine Ratte, die sind alle fake", schoss sie vor Luca gegen ihre Mitstreiter.

Teresa, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Leo und Loreen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

Luca und Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

