Für wen wird sie sich entscheiden? Bei Die Bachelorette wird es langsam, aber sicher richtig spannend: Nachdem Maxime Herbord (27) im Halbfinale mit einem Paukenschlag Fanliebling Zico Banach (30) eliminiert hat, sind nur noch zwei Kandidaten übrig: Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32). Während noch ungewiss ist, wer von ihnen am Ende die letzte Rose der Aachenerin in den Händen halten wird, gibt es schon mal erste Einblicke in den Staffelabschluss: Die ersten Bilder vom Finalset sind veröffentlicht!

Auf den Fotos, die der Sender RTL vorab zeigt, ist eine strahlende Maxime mit ihren beiden Finalisten zu sehen. Ob vor einer malerischen Strandkulisse direkt am Meer oder beim romantischen Abendessen im Kerzenschein – die 27-Jährige scheint sich mit beiden Boys pudelwohl zu fühlen! Auch, dass es bei beiden Dates zu heißen Küssen kommt, verraten die Bilder schon. Doch für wen wird sich die Beauty am Ende entscheiden?

Sicher keine Chance mehr hat Zico, der die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte. Für Sexpertin Jana Förster ist dessen Show-Aus jedoch nachvollziehbar: Sie vermutet, dass der Beau mit Maxime nicht glücklich geworden wäre. Zu unterschiedlich seien die Positionen der beiden, erklärte sie im Promiflash-Interview.

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord und Max Adrio bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord und Raphael Fasching bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord mit ihren Kandidaten und Frauke Ludowig beim Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de