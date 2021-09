Dawn Wards Familie hat Zuwachs bekommen! Im Februar hatte die The Real Housewives of Cheshire-Bekanntheit diese freudige Nachricht verkündet: Ihre Tochter Darby und deren Verlobter Michael erwarten ein Baby – und die 48-Jährige damit ihren ersten Enkel. Vor Vorfreude waren die TV-Beauty und ihr Partner Ashley ganz aus dem Häuschen. Nun ist es endlich so weit: Dawn ist endlich Großmutter geworden!

Via Instagram ließ die Britin ihre Follower an dem Familienglück teilhaben und teilte einige Fotos von ihrem jüngsten Familienmitglied. "Lernt meine wundervolle Enkelin Skye Lynne Jackson kennen", schrieb die frischgebackene Oma zu den Bildern. "Wir sind so verliebt in sie, ich kann es nicht glauben, dass ich Großmutter bin!", schwärmte die Seriendarstellerin. Sie habe ihrer Tochter und deren Partner sogar bei der Geburt beigestanden. "Das war eine solch unglaubliche Erfahrung", beteuerte die Blondine.

An Darbys Mutterqualitäten hat Dawn keine Zweifel. "Sie war unglaublich und wird die beste Mama der Welt", ist sich die Reality-TV-Bekanntheit sicher. Auf die kommende Zeit blickt der UK-Star nun mit Vorfreude: "Ich bin so gespannt auf die Zukunft und kann es kaum erwarten, [meine Enkelin] nach Strich und Faden zu verwöhnen!"

Instagram / dawnward4 Dawn Ward, ihr Partner Ashley und ihre Enkelin Skye Lynne

Instagram / dawnward4 Dawn Ward, ihre Tochter Darby mit ihrem Verlobten und Enkelin Skye

Instagram / dawnward4 Dawn Ward und ihre Enkelin Skye Lynne

