Dawn Ward darf sich schon bald über Familienzuwachs freuen! Zuletzt sorgte die "The Real Housewives of Chesire"-Bekanntheit im März 2019 für ordentlich Aufsehen: Zu diesem Zeitpunkt präsentierte die damals 45-jährige Britin stolz nach einer Beauty-OP ihren frisch gelifteten Po. Jetzt überraschte die TV-Beauty ihre Fans erneut – und das mit ganz besonders erfreulichen Neuigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Tochter Darby: Dawn wird in wenigen Monaten Großmutter!

"Ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, dass ich und Ashley Großeltern werden", verkündete Dawn mega-stolz via Instagram. Passend zur Verkündung der Baby-News teilte die Blondine auch einen Schnappschuss ihrer schwangeren Tochter, deren zukünftigem Ehemann Michael samt einem ersten Ultraschallbild. "Sie werden die besten Eltern sein, die ich je gesehen habe. Es ist die schönste Nachricht für unsere ganze Familie", schwärmte die 47-Jährige.

Und nicht nur Dawn ist über den baldigen Nachwuchs in ihrer Familie völlig aus dem Häuschen – auch ihre Community kann sich mit Glückwünschen nicht zurückhalten. "Oh wie toll, ich freue mich total für euch!" und "So verrückt, dass du bald schon eine Oma bist. Ich kann es kaum abwarten, den Knirps kennenzulernen!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / ashersnine Dawn Ward mit ihrem Partner Ashley

Instagram / dawnward4 Darby Ward mit ihrem Partner Michael und ihren Hunden

Instagram / dawnward4 Dawn Ward, Reality-TV-Star

