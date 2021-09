Rebel Wilson (41) fühlt sich augenscheinlich pudelwohl in ihrem Körper! Die Pitch Perfect-Darstellerin stellte im vergangenen Jahr ihr Leben komplett auf den Kopf: Durch gesunde Ernährung und viel Sport schaffte die Schauspielerin es, sage und schreibe 30 Kilo abzunehmen. Immer wieder hält die Blondine ihre Fangemeinde mit Updates zu ihrer Figur auf dem Laufenden: Nun betonte Rebel, wie stolz sie auf ihren Gewichtsverlust ist!

In ihrer Instagram-Story setzte Rebel sich in einem heißen Badelook in Szene und begeisterte ihre Fans. Auf ihre erschlankte Figur ist die 41-Jährige mächtig stolz, wie sie im "The Weekend Briefing"-Podcast preisgab. "Für mich bedeutete das Jahr der Gesundheit einfach eine gesündere Version zu sein", erzählte Rebel. Für sie habe nämlich nicht gezählt, eine bestimmte Menge an Gewicht zu verlieren. "Es ging mir nur darum, die gesündeste Version von mir selbst zu sein, dem habe ich das ganze Jahr 2020 gewidmet. Ich bin stolz auf mich", verriet sie.

Einer der Gründe für den enormen Gewichtsverlust war Rebels bislang unerfüllter Kinderwunsch. Ein Arzt habe sie nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass sich ihre Chancen, schwanger zu werden, verbessern würden, wenn sie abnimmt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2021

