Sie hat eine ganze Menge Spaß! Rebel Wilson (41) ließ seit Anfang 2020 mächtig die Pfunde purzeln – rund 30 Kilo verlor die Australierin! Seitdem zeigt sie sich regelmäßig in hautengen Outfits und feiert ihren neuen Körper. Neben dem Sport hat die Schauspielerin aber offenbar auch eine Leidenschaft für Sportevents: Jetzt präsentierte sich Rebel nämlich auf dem Tennis-Court der US Open in New York – und zeigte dabei stolz ihre Kurven!

Auf Instagram postete die 41-Jährige jetzt eine Reihe von Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Schauspielerin Brittany Hockley und Tennisprofi Matt Reid posiert. Auf dem heiligen Hartplatz von Flushing Meadows rockte Rebel enge Jeans, ein weißes Top und einen dunkelblauen Blazer – und machte dabei eine umwerfende Figur! "Das heißeste Support-Squad im Game, nur für Grand Slams buchbar", witzelte sie unter dem Beitrag.

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über die Schnappschüsse: "Du bist die Beste! Diese Bilder werden einmal ikonischen Stellenwert haben", schrieb ein begeisterter User. Viele andere stimmten ihm mit zahlreichen Flammen-Emojis zu.

Rebel Wilson, August 2021

Rebel Wilson mit Brittany Hockley im August 2021

Rebel Wilson im Juli 2021

