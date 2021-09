Die Filmwelt trauert um eine große Schauspielerin! Jane Powell hatte ihren Durchbruch in Hollywood in den 40er-Jahren. Dank ihres Talents für Gesang und Tanz machte sie sich durch ihre Darstellungen in Filmmusicals einen Namen. Zu ihren bekanntesten Performances gehört ihre Darbietung im Film "Königliche Hochzeit" mit Hollywood-Legende Fred Astaire. Sie spielte allerdings nicht nur in Filmen mit: Die US-Amerikanerin nahm auch als Sängerin einige Schallplatten auf. Doch jetzt wurde die traurige Nachricht publik: Jane ist gestorben!

Laut The Hollywood Reporter verstarb die Schauspielerin heute in ihrem Zuhause in Wilton im US-Bundesstaat Connecticut. Jane sei demnach mit 92 Jahren eines natürlichen Todes gestorben und hinterlasse drei Kinder und zwei Enkelkinder. Die Filmikone, der auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood im Jahr 1960 sogar ein Stern gewidmet wurde, habe zu den Stars der sogenannten Goldenen Ära der Traumfabrik in den 40er- und 50er-Jahren gehört.

Jane Powell ist jedoch nicht die einzige Schauspiellegende, um die Filmfans in aller Welt trauern. Anfang September verstarb die französische Filmikone Jean-Paul Belmondo (✝88) in Paris. Er galt als das Gesicht der Nouvelle Vague, einer französischen Filmströmung in den 60er-Jahren.

