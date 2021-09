Mario Adorf (91) hat in seinem langen Leben schon so einiges erlebt! Der in Zürich geborene Autor gehört zu den ganz Großen in der deutschen Filmlandschaft. Millionen von Zuschauern ist er aus Produktionen wie "Lulu" oder "Café Europa" bekannt. Vor 53 Jahren fand er in seiner Frau Monique zudem sein persönliches Glück, das er im Jahr 1985 mit einer Hochzeit krönte. Nun sinnierte Mario über die neun Dekaden seines Daseins – und verriet nebenbei, dass er kein besonders disziplinierter Mann sei.

In einem Interview mit Bild anlässlich seines 91. Geburtstags sprach der Schauspieler nun ganz selbstkritisch über sein Leben. So verriet der gebürtige Schweizer, dass er beispielsweise der Meinung sei, heutzutage ein besserer Ehemann zu sein als noch vor einigen Jahren. "In dem Moment, wo man als Mann älter wird, ist es klar, dass man früher viel größeren Versuchungen ausgesetzt war. Die fallen jetzt weg. Das macht das Zusammenleben einfacher", erzählte der "Winnetou"-Darsteller.

Zudem verriet der Hörspielsprecher, wie er zu den Themen Fitness und Ernährung steht. "Ich bin weder ein Kalorienzähler noch ein sehr disziplinierter Mann", begann der "Die Blechtrommel"-Star zu erzählen. "Ich trinke immer noch gerne. Aber heute immer ein Glas weniger als früher. Einen Fitnessraum betrete ich nicht", fuhr er lachend fort. Er habe aber im Schwimmen seine neue Passion gefunden – das sei er all denjenigen schuldig, "die sich jeden Sommer für meine Badehosen in Südfrankreich interessieren".

Getty Images Mario Adorf im Februar 2019

Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Adorf im Oktober 2019

Getty Images Mario Adorf im November 2016

