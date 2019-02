Im Jahr 1957 feierte Mario Adorf (88) seinen großen schauspielerischen Durchbruch als brutaler Massenmörder im Film "Nachts, wenn der Teufel kam". Es schloss sich eine TV-Karriere an, die nicht weniger imposant war: In "Der große Bellheim" begeisterte er ein breites Publikum. Mittlerweile ist der in der Eifel aufgewachsene Schauspieler 88 Jahre alt. In einem Interview verriet er nun, dass ihn der Tod immer häufiger beschäftige.

"Wird dir eine schwere Krankheit zuteilwerden? Wirst du leiden müssen? Darüber denke ich schon nach, nicht täglich, aber doch zunehmend", sagte der Schauspieler im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe. Spirituell wird er jedoch auch im Alter nicht. "Der [Tod] ist eine Tatsache, die für mich – der ich ja nicht gläubig bin – auch eine Endgültigkeit hat. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt", so Mario. Dass er seinen Tod eines Tages "gerne bewusst miterleben" würde, hänge vielleicht mit seinem Beruf zusammen: "[D]er ewige Zwang des Schauspielers, sich beobachten zu müssen."

Vor die Kamera würde der gebürtige Schweizer allerdings gern noch einmal treten – wenn denn die richtige Rolle kommt. Als Schauspieler in Rente zu gehen, käme für ihn erst dann in Frage, wenn er sich die Texte nicht mehr merken könne oder körperlich zu gebrechlich sei.

