Mario Adorf ist "nicht fit genug" für Deutschen Fernsehpreis

Am Mittwochabend fand in Köln die 25. Verleihung des Deutschen Fernsehpreises statt, bei der eine ganz besondere Ehrung im Mittelpunkt stand. Mario Adorf (94) wurde als wahre Ikone der deutschen Schauspielkunst bezeichnet und für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Doch der Filmstar konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. "Mario kann leider selbst heute nicht hier sein, er war einfach nicht fit genug für diese anstrengende Reise", erklärte seine langjährige Kollegin Iris Berben (74), die die Laudatio hielt und fügte hinzu: "Ich sende dir viel Kraft und Liebe, auf dass du schnell wieder gesund wirst."

Trotz seines Fernbleibens ließ es sich Mario nicht nehmen, eine Videobotschaft aus seinem Sommerhaus in Südfrankreich aufzunehmen. "Ich habe in all den Jahrzehnten noch nie aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, aber jetzt, mit 94, darf man ja auch mal krank sein, oder?", kommentierte er seine Abwesenheit. Der Schauspieler lebt weitgehend zurückgezogen mit seiner Frau Monique in Frankreich und zeigt sich seines Alters bewusst: "Ich nehme an, dass es der letzte Preis ist." Das mache den 94-Jährigen jedoch nicht traurig, sondern wurde von ihm als Anlass genommen, die Auszeichnung umso mehr zu schätzen.

Mario hat mit über 200 Rollen Generationen von Zuschauern geprägt und erlangte Bekanntheit als authentischer Charakterdarsteller. Er verkörperte eine Vielzahl von Figuren, vom Schurken bis zum Papst, und wurde damit zum absoluten Publikumsliebling. Auch seine Authentizität wurde in den Laudationen hervorgehoben, denn er blieb stets der "Star ohne Allüren", wie es der WDR-Intendant Tom Buhrow (65) ausdrückte. Mario reiht sich mit dieser Auszeichnung neben anderen Ikonen wie Iris und Hape Kerkeling (59) ein, die ebenfalls für ihr Lebenswerk geehrt wurden.

Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Faye

Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

