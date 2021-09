Anfang September hatten traurige Nachrichten aus der US-amerikanischen Wrestling-Szene die Runde gemacht: Die ehemalige Showkämpferin Daffney Unger (46) – im Ring auch unter ihrem Spitznamen "Scream Queen" bekannt – wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte die Sportlerin ein beunruhigendes Video in den sozialen Medien geteilt, in dem sie unter anderem suizidale Gedanken geäußert hatte. Jetzt wurden die Umstände ihres Todes geklärt.

Nachdem Daffney leblos in ihrer Wohnung in der US-amerikanischen Stadt Norcross aufgefunden worden war, hatten die Polizei und ein Gerichtsmediziner in dem Fall ermittelt – und jetzt liegen die Ergebnisse vor: Laut einem Bericht von TMZ Sports sei der Tod von Daffney von den Behörden als Selbstmord eingestuft worden. Angaben des Totenscheins zufolge sei sie an einer selbst zugefügten Schussverletzung verstorben.

Die Wrestlerin Lexie Fyfe, die gut mit Daffney befreundet war, erklärte außerdem gegenüber dem Sportmagazin, dass ihre Freundin jüngst eine schwere Zeit durchgemacht habe: Lexie berichtete, dass die Verstorbene in den Wochen vor ihrem Tod mit mentalen Problemen gekämpft habe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / screamqueendaff Daffney Unger, US-amerikanische Wrestlerin

Instagram / screamqueendaff Daffney Unger im Juni 2015

Instagram / screamqueendaff Daffney Unger, bekannt als Scream Queen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de