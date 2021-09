Daffney Unger hat sich in der Vergangenheit einen Namen als Wrestlerin gemacht: Seit 1999 hatte sich die US-Amerikanerin immer wieder zahlreichen Showkämpfen im Ring gestellt – und dabei hatte sie aufgrund ihrer lauten Schreie den Spitznamen Scream Queen verpasst bekommen. Mehrere Verletzungen hatten sie 2011 dann jedoch zum Abbruch ihrer aktiven Karriere gezwungen. Jetzt machte eine traurige Nachricht die Runde: Daffney wurde tot aufgefunden.

Laut einem Polizeibericht, der jetzt TMZ vorliegt, sei Daffney am Donnerstag im Alter von 46 Jahren leblos in ihrer Wohnung in der US-amerikanischen Stadt Norcross aufgefunden worden. Die Todesursache sei eine Schussverletzung im Brustbereich. Genauere Informationen zu den Umständen des Todes seien bislang allerdings noch nicht bekannt – im Moment ermittle ein Gerichtsmediziner in dem Fall.

Jüngst haben sich die Fans der Ex-Wrestlerin große Sorgen um ihr Idol gemacht: Daffney habe in der Nacht vor ihrem Tod nämlich einen Livestream in den sozialen Medien gestartet – und in diesem Rahmen von ihrer schlechten mentalen Verfassung berichtet und suizidale Gedanken angedeutet. Daraufhin sei die Polizei am nächsten Tag zum Wohnort der ehemaligen Kampfsportlerin gefahren, um nach dem Rechten zu sehen – wo die Beamten Daffney tot auffanden.

Daffney Unger, US-amerikanische Wrestlerin

Daffney Unger im Juni 2015

Daffney Unger, bekannt als Scream Queen

