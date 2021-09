Die Trauer um Willie Garson zieht große Kreise! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der Schauspieler mit nur 57 Jahren verstorben ist – die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Der US-Amerikaner war besonders für seine Rolle des Stanford in Sex and the City berühmt gewesen und stand bis zuletzt noch für ein Sequel der Serie vor der Kamera. Entsprechend groß ist der Schock auch im Cast – zahlreiche SATC-Stars melden sich nun zu Wort.

Via Instagram veröffentlichte Miranda-Darstellerin Cynthia Nixon (55) nur kurz nach Bekanntwerden von Willies Tod ein gemeinsames Foto. Zu der Aufnahme schrieb die New Yorkerin: "Ich bin zutiefst traurig, dass wir Willie verloren haben. Wir alle liebten ihn und liebten es, mit ihm zu arbeiten. Er war eine Quelle des Lichts, der Freundschaft und des Showbusinesses!" Auch Co-Star Mario Cantone, der in den zugehörigen Kinofilmen Willies Ehemann verkörpert, zeigte sich via Twitter gerührt: "Ich bin am Boden zerstört und voller Trauer. Du wurdest uns viel zu früh genommen!"

Willies Sohn Nathan hatte den Tod seines Vaters via Instagram bekannt gemacht. Unter dem Posting meldeten sich ebenfalls viele Prominente zu Wort und bekundeten ihr Beileid. "Es war so schön zu sehen, wie sehr er dich geliebt hat", schrieb unter anderem Glee-Star Kevin McHale (33).

Anzeige

Getty Images US-Schauspieler Willie Garson im Oktober 2018 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Anzeige

Brian Prahl/MEGA Willie Garson und Mario Cantone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de