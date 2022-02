Er trauert noch immer um seinen Freund! Mario Cantone (62) verkörperte viele Jahre den Ehemann von Willie Garson (✝57) in der Kultserie Sex and the City. Auch außerhalb des Scheinwerferlichts waren die beiden Schauspieler gut miteinander befreundet. Vor wenigen Wochen erlag Willie allerdings völlig überraschend seinem Krebsleiden. In einem Interview beschrieb Mario nun den Moment, in dem ihm der Stanford-Darsteller von seiner Krebserkrankung berichtete.

Im Gespräch mit People erzählte der 62-Jährige, wie er von der niederschmetternden Diagnose erfahren hatte: "Ich hatte keine Ahnung, bis er es mir gesagt hat. Ich dachte erst noch, er mache einen Scherz." Während der Dreharbeiten zur Serie And Just Like That, hatte sich Willie dazu entschieden, seine Co-Stars einzuweihen. Zuvor hatte es nur seine gute Freundin Sarah Jessica Parker (56) gewusst. "Wir haben beide geweint und es war furchtbar", beschrieb Mario die damalige Gefühlslage der beiden Freunde.

Kurz nach dem Tod des beliebten Schauspielers trauerten seine Familie und Kollegen öffentlich in den sozialen Medien. Sein Sohn widmete seinen verstorbenen Vater liebevolle Worte: "Ich habe dich so lieb Papa. Ruhe in Frieden." Auch Kim Cattrall reagierte auf Twitter auf die traurigen Neuigkeiten.

Getty Images Mario Cantone, "And Just Like That"-Star

Getty Images Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

STARTRAKS PHOTO INC. / ActionPress Sarah Jessica Parker und Willie Garson in "Sex and the City"

