Es ist ein emotionales Datum für Willie Garsons (✝57) Angehörige. Der Sex and the City-Star starb im September vergangenen Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Für die Fans, Freunde und Familienmitglieder des Schauspielers war das ein schwerer Schicksalsschlag. Willie wurde nur 57 Jahre alt. Nun hätte er seinen 58. Geburtstag gefeiert – sein Sohn Nathen widmete Willie zu diesem Anlass rührende Zeilen.

Willie wäre am Sonntag 58 Jahre alt geworden. Sein Sohn Nathen gedachte seines Vaters an diesem besonderen Datum auf seinem Instagram-Account. "Herzlichen Glückwunsch, Papa. Ich vermisse dich unendlich und liebe dich", schrieb der Beau zu einer Aufnahme, die ihn in jungen Jahren mit seinem berühmten Vater zeigt.

Der Post berührte Nathens Follower sehr. "Ich habe einen Kloß in meinem Hals. Wenn Willie nur ein halb so guter Vater war, wie er ein Schauspieler war, dann muss er unglaublich gewesen sein", schrieb beispielsweise ein User in die Kommentarspalte des Beitrags.

Instagram / nathen_garson Willie und Nathen Garson

Getty Images Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

SIPA PRESS Sarah Jessica Parker und Willie Garson am Set von "Sex and the City", New York 2007

