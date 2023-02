"Sex and the City"-Star Willy Garson wäre heute 59 geworden!

Willie Garson (✝57) lebt in den Herzen der Fans weiter! Der Schauspieler überzeugte in Serien wie Sex and the City und "White Collar" mit seiner charmanten Art. Nachdem bei dem US-Amerikaner Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war, verstarb der beliebte TV-Star im September 2021. Sein Tod hinterließ bei seinen Schauspielkollegen eine große Lücke, gerade weil er inmitten der Dreharbeiten von And Just Like That seinem Leiden erlag. Heute wäre Willie 59 Jahre alt geworden!

Der Darsteller des Stanford Blatch in Sex and the City war in den ersten drei Folgen des Sequels noch zu sehen. Ein Fan schrieb nach seinem Tod auf Twitter: "Es ist herzzerreißend, 'And Just Like That' mit Willie Garson anzuschauen, in dem Wissen, dass er während der Dreharbeiten krank war." Willie hatte bis zum Schluss gekämpft. Allerdings wusste am Set zunächst nur Sarah Jessica Parker (57) über seine Krankheit Bescheid. Den anderen sei es erst dann mitgeteilt worden, als es nicht mehr zu leugnen war.

In der Serie wurde sein Verschwinden damit erklärt, dass Stanford einen Job in Japan angenommen habe und dort einen TikTok-Star betreue. Die Produzenten hatten sich gegen einen Serientod entschieden, da Willie für ewig auf den Bildschirmen der Zuschauer weiterleben soll.

